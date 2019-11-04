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Китайский луноход прошел более 300 км по обратной стороне Луны

11:30 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский луноход "Юйту-2" за время пребывания на обратной стороне Луны с января этого года преодолел в общей сложности 318,621 м. Об этом в понедельник сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам (CLEP) Национального космического управления КНР.

Луноход вышел из спящего режима 22 октября и возобновил работу в свой 11-й по счету лунный день, который продлился порядка двух земных недель. Как сообщает CLEP, в течение 11-го лунного дня "Юйту-2" продолжил исследование обратной стороны Луны, новая партия собранных им научных данных была отправлена на Землю для дальнейшего анализа. Отмечается, что все приборы на луноходе и посадочном модуле работают исправно.

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