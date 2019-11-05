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НОВОСТИ

Минфин ожидает роста доходов бюджета после повышения НДС

10:05 05.11.2019 Источник: РБК

В 2020–2022 годах федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. от повышения ставки НДС до 20%, которое вступило в силу с этого года: в 2020 году — 639 млрд руб., в 2021-м — 686 млрд руб., в 2022 году — 737 млрд руб.

Это следует из обновленных проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, с которыми ознакомился РБК.

Таким образом, рост дополнительных поступлений исключительно от повышения ставки НДС (более 7% ежегодно в 2021 и 2022 годах) превысит инфляцию (по 4% ежегодно), то есть эти дополнительные доходы будут расти в реальном выражении.

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