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Американский истребитель в Японии выронил в полете учебную ракету

10:00 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель F-16 американских ВВС в ходе тренировочного полета в префектуре Аомори выронил учебную ракету. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что самолет обронил учебную ракету вне установленной зоны проведения учебных полетов. Информации о повреждениях или пострадавших в настоящее время не поступало, американские военные расследуют причины случившегося и ведут поиски учебного снаряда. Министерство обороны Японии потребовало от американской стороны в оперативном режиме предоставлять всю информацию по этому делу.

В Японии в последние годы заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории, но случаются инциденты и с авиацией Сил самообороны страны.

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