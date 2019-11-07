Американский истребитель в Японии выронил в полете учебную ракету
10:00 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребитель F-16 американских ВВС в ходе тренировочного полета в префектуре Аомори выронил учебную ракету. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что самолет обронил учебную ракету вне установленной зоны проведения учебных полетов. Информации о повреждениях или пострадавших в настоящее время не поступало, американские военные расследуют причины случившегося и ведут поиски учебного снаряда. Министерство обороны Японии потребовало от американской стороны в оперативном режиме предоставлять всю информацию по этому делу.
В Японии в последние годы заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории, но случаются инциденты и с авиацией Сил самообороны страны.
НОВОСТИ
- 10:37 07.11.2019
- РУСАЛ успешно разместил последний в 2019 году транш рублевых облигаций
- 10:32 07.11.2019
- Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
- 10:20 07.11.2019
- Треть россиян не высыпаются из-за сверхурочной работы и учебы - исследование
- 10:05 07.11.2019
- Счетная палата сообщила о сокращении населения России
- 09:32 07.11.2019
- Комитет солдатских матерей сместил председателя - СМИ
- 09:20 07.11.2019
- Иран приступил к обогащению урана на объекте в Фордо
- 09:05 07.11.2019
- Российскому послу в Азербайджане вручили ноту протеста
- 09:00 07.11.2019
- Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
- 22:46 06.11.2019
- В голландском аэропорту Схипхол, возможно, предпринята попытка угона самолета - ТВ
- 22:00 06.11.2019
- Большинство американцев считает, что Трамп будет переизбран в 2020 году - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать