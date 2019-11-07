Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было - Колобков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории перед отправлением информации Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не было. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Эксперты считают, что никаких там удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит Ганус (генеральный директор Российского антидопингового агентства - прим. ТАСС), манипуляций там не было. Это наша позиция", - сказал Колобков.

