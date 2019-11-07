0
0
58
НОВОСТИ

Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было - Колобков

12:05 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории перед отправлением информации Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не было. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Эксперты считают, что никаких там удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит Ганус (генеральный директор Российского антидопингового агентства - прим. ТАСС), манипуляций там не было. Это наша позиция", - сказал Колобков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:05 07.11.2019
В Китае вводят "комендантский час" для подростков-геймеров
0
46
12:00 07.11.2019
Детей будут принимать в детсад, куда ходят их братья и сестры - поправки к законопроекту
0
55
11:32 07.11.2019
Эксперт назвал возможность нанести непоправимый ущерб всему аавианосному флоту США
0
115
11:20 07.11.2019
Работникам предложат выбрать бумажный или электронный вариант трудовой книжки
0
120
11:05 07.11.2019
Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным
0
145
11:00 07.11.2019
РУСАЛ успешно разместил последний в 2019 году транш рублевых облигаций
0
153
10:32 07.11.2019
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
0
185
10:20 07.11.2019
Треть россиян не высыпаются из-за сверхурочной работы и учебы - исследование
0
182
10:05 07.11.2019
Счетная палата сообщила о сокращении населения России
0
217
10:00 07.11.2019
Американский истребитель в Японии выронил в полете учебную ракету
0
207

Возврат к списку