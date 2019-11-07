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ФСБ РФ сообщила о 2 тыс. жен и детей боевиков из России, прошедших горячие точки

13:00 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее двух тысяч жен и детей боевиков, являющихся гражданами России, прошли через горячие точки на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества (СОРБ) в Ташкенте.

По его словам, гуманитарные коридоры, по которым из зон вооруженных конфликтов в страны исхода возвращаются жены, вдовы и дети боевиков, стали одним из каналов заброски диверсионно-террористических групп. "Такие "возвращенцы" нередко выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии и рассматриваются главарями МТО пропагандистов в качестве террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, связников подпольной террористической сети", - предупредил коллег директор ФСБ.

"На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка двух тысяч", - сказал Бортников.

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