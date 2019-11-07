ФСБ РФ сообщила о 2 тыс. жен и детей боевиков из России, прошедших горячие точки
13:00 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее двух тысяч жен и детей боевиков, являющихся гражданами России, прошли через горячие точки на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества (СОРБ) в Ташкенте.
По его словам, гуманитарные коридоры, по которым из зон вооруженных конфликтов в страны исхода возвращаются жены, вдовы и дети боевиков, стали одним из каналов заброски диверсионно-террористических групп. "Такие "возвращенцы" нередко выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии и рассматриваются главарями МТО пропагандистов в качестве террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, связников подпольной террористической сети", - предупредил коллег директор ФСБ.
"На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка двух тысяч", - сказал Бортников.
НОВОСТИ
- 13:32 07.11.2019
- В РФ разработают механизм ареста и конфискации криптовалют
- 13:20 07.11.2019
- В связи с Brexit число британцев, получивших шведский паспорт, выросло в три раза
- 13:05 07.11.2019
- Структурные реформы нужно реализовывать сейчас - Набиуллина
- 12:32 07.11.2019
- В сицилийском городе собираются бесплатно раздавать жилье
- 12:20 07.11.2019
- В Китае вводят "комендантский час" для подростков-геймеров
- 12:05 07.11.2019
- Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было - Колобков
- 12:00 07.11.2019
- Детей будут принимать в детсад, куда ходят их братья и сестры - поправки к законопроекту
- 11:32 07.11.2019
- Эксперт назвал возможность нанести непоправимый ущерб всему аавианосному флоту США
- 11:20 07.11.2019
- Работникам предложат выбрать бумажный или электронный вариант трудовой книжки
- 11:05 07.11.2019
- Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать