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Структурные реформы нужно реализовывать сейчас - Набиуллина

13:05 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Структурные реформы необходимо реализовывать безотлагательно, чтобы добиться желаемого роста ВВП РФ. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Экономический рост, по оценкам ЦБ, сейчас сдерживается прежде всего структурными факторами, с учетом того, что мы не можем рассчитывать на благоприятную внешнюю конъюнктуру, а глобальный рост вызывает все больше и больше сомнений. Это означает, что с реализацией структурных реформ нельзя терять времени, иначе не добиться роста частных инвестиций, которые критически необходимы для роста нашей экономики", - сказала она.

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