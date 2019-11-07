Останки наполеоновского генерала, обнаруженные под Смоленском, могут перезахоронить в Доме Инвалидов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Останки ближайшего друга Наполеона генерала Жана Этьена Гюдена, обнаруженные под Смоленском, могут перезахоронить в Доме Инвалидов или у Елисейского дворца в Париже. Об этом сообщил в четверг ТАСС президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

В июле 2019 года прямой потомок Гюдена Альберик д'Орлеан сообщил, что обратился к французским властям с просьбой о перезахоронении праха в Доме Инвалидов в Париже, где, помимо музеев, находится некрополь военных, гробница Наполеона.



"В Париже место [для перезахоронения останков Гюдена] готово. Возможно, в Доме Инвалидов или у Елисейского Дворца", - сказал он.



ДНК-экспертиза, проведенная французской стороной, продтвердила, что останки, обнаруженные во время раскопок под Смоленском, принадлежат Гюдену. Для проведения анализа был вскрыт склеп, где покоится ближайший родственник французского генерала. Параллельно ДНК из останков удалось выделить специалистам Криминалистического центра Следственного комитета РФ.



Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 года участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной горе выстрелом, сделанном из русского орудия, ему оторвало обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным.

