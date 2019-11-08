Алюминиевая ассоциация участвует в стратегической сессии "Капитальный ремонт территории"
13:00 08.11.2019
Более 200 участников из 75 российских регионов собрала стратегическая сессия «Капитальный ремонт территории. Синхронизация работ или проектное управление», которая 7 и 8 ноября проходит в Москве при поддержке Минстроя России, Московского архитектурного института (МАРХИ) и Ассоциации региональных операторов капитального ремонта (АРОКР). Представители Алюминиевой ассоциации приняли участие в пленарном заседании и работе модульных площадок сессии. Также в стенах МАРХИ, где организовано мероприятие, представлены образцы алюминиевой продукции компании Alcom (член ассоциации) для локальной модернизации жилых зданий массовых серий.
Участники встречи обсудили ключевые аспекты формирования моделей комплексной реализации инфраструктурных и средовых проектов на единой территории в единое время. Выступивший на пленарном заседании заместитель главы Минстроя России Максим Егоров заявил: «Комплексная реализация инфраструктурных и средовых проектов уже встречается в ряде субъектов и в отдельных муниципалитетах, однако это должны быть не точечные примеры, а повсеместное применение. Для этого необходимо грамотно координировать реализацию всех федеральных, региональных и муниципальных программ».
Замминистра напомнил о разработанной «Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года» и пригласил экспертное сообщество к обсуждению данного документа. «Мы готовы принимать замечания, чтобы окончательный вариант стратегии развития ЖКХ внести в правительство Российской Федерации», – сказал Максим Егоров.
Сопредседатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская в свою очередь отметила: «Предлагаемые сегодня алюминиевые решения для городской среды и инфраструктуры отвечают всем обозначенным в стратегии развития строительной отрасли критериям. Они упрощают и ускоряют строительство, снижают эксплуатационные расходы, повышают энергоэффективность зданий, а также благодаря уникальным свойствам алюминия – увеличивают жизненный цикл зданий и сооружений».
По информации Алюминиевой ассоциации
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