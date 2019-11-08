Отставному полковнику армии Австрии официально предъявлено обвинение в шпионаже на РФ
16:00 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура австрийского города Зальцбург предъявила в Земельный суд Зальцбурга официальное обвинение в отношении задержанного в ноябре прошлого года полковника австрийской армии в отставке по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в пятницу корр. ТАСС в австрийской прокуратуре.
"Подсудимый обвиняется в по меньшей мере 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы "Главное разведывательное управление" (ГРУ, теперь ГУ) в совершении преступления, связанного с деятельностью секретной разведывательной службы в ущерб Австрии, в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов", - говорится в заявлении прокуратуры Зальцбурга.
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