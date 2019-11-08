0
0
123
НОВОСТИ

Отставному полковнику армии Австрии официально предъявлено обвинение в шпионаже на РФ

16:00 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура австрийского города Зальцбург предъявила в Земельный суд Зальцбурга официальное обвинение в отношении задержанного в ноябре прошлого года полковника австрийской армии в отставке по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в пятницу корр. ТАСС в австрийской прокуратуре.

"Подсудимый обвиняется в по меньшей мере 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы "Главное разведывательное управление" (ГРУ, теперь ГУ) в совершении преступления, связанного с деятельностью секретной разведывательной службы в ущерб Австрии, в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов", - говорится в заявлении прокуратуры Зальцбурга.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 08.11.2019
Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства
0
0
17:00 08.11.2019
Запуск МЦД позволит жителям Подмосковья уже с ноября быстрее, дешевле и комфортнее добираться до Москвы
0
73
16:32 08.11.2019
В Чечне артистов призвали согласовывать репертуар
0
82
16:12 08.11.2019
Суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет сторонников ИГ, готовивших теракт
0
129
15:32 08.11.2019
В России не будут ограничивать доступ к "Википедии", заявил Песков
0
160
15:12 08.11.2019
Появившиеся после падения Берлинской стены надежды не оправдались - Захарова
0
169
15:00 08.11.2019
Аэропорту Внуково официально присвоили имя авиаконструктора Туполева
0
185
14:32 08.11.2019
Песков напомнил об иммунитете президента, отвечая на вопрос о штрафе для главы государства
0
239
14:12 08.11.2019
Неизвестные взорвали несколько банкоматов в Волгограде
0
252
14:00 08.11.2019
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском
0
245

Возврат к списку