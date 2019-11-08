Отставному полковнику армии Австрии официально предъявлено обвинение в шпионаже на РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура австрийского города Зальцбург предъявила в Земельный суд Зальцбурга официальное обвинение в отношении задержанного в ноябре прошлого года полковника австрийской армии в отставке по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в пятницу корр. ТАСС в австрийской прокуратуре.

"Подсудимый обвиняется в по меньшей мере 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы "Главное разведывательное управление" (ГРУ, теперь ГУ) в совершении преступления, связанного с деятельностью секретной разведывательной службы в ущерб Австрии, в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов", - говорится в заявлении прокуратуры Зальцбурга.

