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НОВОСТИ

Власти Москвы напоминают об необходимости уплаты налога на имущество физических лиц за 2018 год

18:45 08.11.2019

Департамент экономической политики и развития Москвы напомнил горожанам о том, что на уплату имущественных налогов за 2018 год осталось меньше месяца. Уплатить налог физическим лицам, собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения, нужно не позднее 2 декабря 2019 года. 

Налогом облагаются жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, объекты незавершенного строительства и иные строения, помещения и сооружения, а также доля в праве общей собственности на имущество. Ставка налога на имущество в Москве зависит от вида имущества и составляет 0,1% для тех, кто владеет гаражом или машиноместом, 0,3% для владельцев недостроенных частных жилых домов, 1,5% для собственников объектов из перечня, утвержденного постановлением правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП и 2% для владельцев любых объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей.

Тем, кто не уложится в сроки, отведенные на уплату налогов, будут начислены пени и штрафы, а должникам будут приходить уведомления с требованием выполнить закон.

Департамента экономической политики и развития Москвы подготовил специальный ролик, в котором рассказывается где искать квитанции, а также как можно уплатить налог на имущество.

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