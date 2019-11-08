Власти Москвы напоминают об необходимости уплаты налога на имущество физических лиц за 2018 год
18:45 08.11.2019
Департамент экономической политики и развития Москвы напомнил горожанам о том, что на уплату имущественных налогов за 2018 год осталось меньше месяца. Уплатить налог физическим лицам, собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения, нужно не позднее 2 декабря 2019 года.
Налогом облагаются жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, объекты незавершенного строительства и иные строения, помещения и сооружения, а также доля в праве общей собственности на имущество. Ставка налога на имущество в Москве зависит от вида имущества и составляет 0,1% для тех, кто владеет гаражом или машиноместом, 0,3% для владельцев недостроенных частных жилых домов, 1,5% для собственников объектов из перечня, утвержденного постановлением правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП и 2% для владельцев любых объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей.
Тем, кто не уложится в сроки, отведенные на уплату налогов, будут начислены пени и штрафы, а должникам будут приходить уведомления с требованием выполнить закон.
Департамента экономической политики и развития Москвы подготовил специальный ролик, в котором рассказывается где искать квитанции, а также как можно уплатить налог на имущество.
НОВОСТИ
- 20:00 08.11.2019
- Трамп заявил, что хотел бы посетить Москву 9 мая 2020 года
- 19:20 08.11.2019
- Суд ООН отклонил возражения РФ по юрисдикции, касающиеся терроризма, в споре с Украиной
- 18:27 08.11.2019
- В Московской области появилась новая особая экономическая зона
- 18:00 08.11.2019
- Половина россиян жалуется на хамство в общественных местах - опрос
- 17:32 08.11.2019
- Почти четверть российских учителей достигла пенсионного возраста
- 17:12 08.11.2019
- Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства
- 17:00 08.11.2019
- Запуск МЦД позволит жителям Подмосковья уже с ноября быстрее, дешевле и комфортнее добираться до Москвы
- 16:32 08.11.2019
- В Чечне артистов призвали согласовывать репертуар
- 16:12 08.11.2019
- Суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет сторонников ИГ, готовивших теракт
- 16:00 08.11.2019
- Отставному полковнику армии Австрии официально предъявлено обвинение в шпионаже на РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать