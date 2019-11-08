Трамп заявил, что хотел бы посетить Москву 9 мая 2020 года

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корр. ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.

"Да, я был приглашен", - сказал американский лидер. Он отвечал на вопрос о переданном ему приглашении посетить Москву 9 мая 2020 года.



"Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом (визите в Москву - прим. ТАСС) подумаю", - сказал далее Трамп. "Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать", - указал глава администрации США.

