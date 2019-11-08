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НОВОСТИ

В Китае начинают разработку мобильной связи 6G

22:00 08.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Китай объявил о начале разработки шестого поколения мобильной связи 6G. При Министерстве науки будут созданы рабочие группы, в которые войдут, в частности, специалисты из 37 университетов.  Эхо Москвы

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