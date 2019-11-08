В Китае начинают разработку мобильной связи 6G
22:00 08.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Китай объявил о начале разработки шестого поколения мобильной связи 6G. При Министерстве науки будут созданы рабочие группы, в которые войдут, в частности, специалисты из 37 университетов. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 22:40 08.11.2019
- Институт русского языка им. Пушкина назвал "слова года"
- 21:20 08.11.2019
- Доносы не помогут в деле борьбы с коррупцией, считают в Госдуме
- 20:40 08.11.2019
- Комитет ООН отклонил предложение РФ о переносе его работы из США из-за невыдачи виз
- 20:00 08.11.2019
- Трамп заявил, что хотел бы посетить Москву 9 мая 2020 года
- 19:20 08.11.2019
- Суд ООН отклонил возражения РФ по юрисдикции, касающиеся терроризма, в споре с Украиной
- 18:45 08.11.2019
- Власти Москвы напоминают об необходимости уплаты налога на имущество физических лиц за 2018 год
- 18:27 08.11.2019
- В Московской области появилась новая особая экономическая зона
- 18:00 08.11.2019
- Половина россиян жалуется на хамство в общественных местах - опрос
- 17:32 08.11.2019
- Почти четверть российских учителей достигла пенсионного возраста
- 17:12 08.11.2019
- Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать