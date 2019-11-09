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Систему контроля за орбитальным мусором направят на поиск опасных астероидов

09:00 09.11.2019 Источник: Интерфакс

Систему по наблюдению за космическим мусором в будущем модернизируют для контроля за астероидами и кометами, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

"Автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве в дальнейшем разовьется в систему наблюдения за астероидно-кометной опасностью. Пока система работает на низкой геостационарной орбите, но дальше будет развиваться в дальний космос", - сказал Блошенко "Интерфаксу".

В данный момент, согласно документам "Роскосмоса", ведется научно-исследовательская работа по совершенствованию системы. В частности, разрабатывается методика прогнозирования распространения объектов космического мусора, с учетом взаимных столкновений крупных обломков.

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