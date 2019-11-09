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Помпео переоценивает возможности своей страны - китайские СМИ

10:30 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео переоценивает возможности своей страны и занимает неадекватную позицию по отношению к другим государствам, стремясь извлечь выгоду для Вашингтона путем ущемления чужих национальных интересов. Об этом говорится в редакционных комментариях, опубликованных в субботу несколькими ведущими СМИ Китая.

"Помпео постоянно подчеркивает, что США и европейские государства объединяют единые ценности, а также требует от стран Евросоюза противостоять Китаю, России и Ирану, защищать позицию Вашингтона, которую американский дипломат называет "всеобщими западными интересами". Следует ли считать такие эгоистичные гегемонистские настроения нормальным явлением? - задают риторический вопрос политологи одного из крупнейших информационных порталов Китая "Чжунго синьвэньван". - Нельзя не отметить, что несчастный господин Помпео вместе с несколькими своими коллегами постепенно отдаляются от внешнего мира. <…> В последнее время госсекретарь постоянно осуществляет нападки на Коммунистическую партию Китая (КПК) и даже пытается внести разлад в ее отношения с народными массами. Из-за такой переоценки собственных сил в сфере политики он выглядит несколько одиозно - это не соответствует стилю и уровню Госдепартамента великой державы".

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