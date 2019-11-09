Помпео переоценивает возможности своей страны - китайские СМИ
10:30 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео переоценивает возможности своей страны и занимает неадекватную позицию по отношению к другим государствам, стремясь извлечь выгоду для Вашингтона путем ущемления чужих национальных интересов. Об этом говорится в редакционных комментариях, опубликованных в субботу несколькими ведущими СМИ Китая.
"Помпео постоянно подчеркивает, что США и европейские государства объединяют единые ценности, а также требует от стран Евросоюза противостоять Китаю, России и Ирану, защищать позицию Вашингтона, которую американский дипломат называет "всеобщими западными интересами". Следует ли считать такие эгоистичные гегемонистские настроения нормальным явлением? - задают риторический вопрос политологи одного из крупнейших информационных порталов Китая "Чжунго синьвэньван". - Нельзя не отметить, что несчастный господин Помпео вместе с несколькими своими коллегами постепенно отдаляются от внешнего мира. <…> В последнее время госсекретарь постоянно осуществляет нападки на Коммунистическую партию Китая (КПК) и даже пытается внести разлад в ее отношения с народными массами. Из-за такой переоценки собственных сил в сфере политики он выглядит несколько одиозно - это не соответствует стилю и уровню Госдепартамента великой державы".
НОВОСТИ
- 11:20 09.11.2019
- В Крыму скоро начнется строительство новой РЛС "Воронеж"
- 10:45 09.11.2019
- Горбачев: В Европе возникли новые разделительные линии...
- 10:10 09.11.2019
- Джулиан моет умереть в тюрьме за раскрытие правды о военных преступлениях - отец Ассанжа
- 09:36 09.11.2019
- В Московском регионе в субботу будет действовать желтый уровень погодной опасности
- 09:24 09.11.2019
- Трамп сказал, что демократы пытались "по сути низвергнуть американскую демократию"
- 09:17 09.11.2019
- Суверенный рейтинг Великобритании понизился до "негативного" - Moody's
- 09:14 09.11.2019
- Меркель назвала примерные сроки выравнивания уровня жизни востока и запада Германии
- 09:05 09.11.2019
- В Белом доме намерены подписать первое соглашение с Китаем до конца года
- 09:00 09.11.2019
- Систему контроля за орбитальным мусором направят на поиск опасных астероидов
- 22:40 08.11.2019
- Институт русского языка им. Пушкина назвал "слова года"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать