В Украине на участке Богдановка-Петровское начался отвод войск

13:45 Источник: Интерфакс

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинские военные подтвердили начало разведения сил сторон вооруженного конфликта на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ДНР и Киев обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.

В настоящее время бойцы Народной милиции ДНР покидают Петровское, они садятся в грузовик и отправляются на заранее подготовленные позиции.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.