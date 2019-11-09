В Украине на участке Богдановка-Петровское начался отвод войск
13:45 09.11.2019 Источник: Интерфакс
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинские военные подтвердили начало разведения сил сторон вооруженного конфликта на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе.
Как передает корреспондент "Интерфакса", ДНР и Киев обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.
В настоящее время бойцы Народной милиции ДНР покидают Петровское, они садятся в грузовик и отправляются на заранее подготовленные позиции.
Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.
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