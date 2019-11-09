Россия рассчитывает, что суд в Гааге оставит без удовлетворения все украинские претензии
15:50 09.11.2019 Источник: Интерфакс
В Москве надеются, что Международный суд ООН при рассмотрении иска Украины к РФ учтет позицию России.
"Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.
"8 ноября Международный суд ООН в Гааге огласил свое решение по юрисдикционньм возражениям, выдвинутым Россией в деле "Украина против Российской Федерации", которое было инициировано в январе 2017 года Киевом, обвинившем Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (МКЛРД)", - говорится в сообщении МИД РФ.
НОВОСТИ
- 15:20 09.11.2019
- Зеленский хочет до конца года перевести систему обороны на стандарты НАТО
- 14:10 09.11.2019
- Президент Украины подписал закон об укреплении государства
- 13:45 09.11.2019
- В Украине на участке Богдановка-Петровское начался отвод войск
- 13:27 09.11.2019
- Власти ДНР белой ракетой заявили о готовности отвода войск
- 12:50 09.11.2019
- В Украине заявили о готовности к разведению сил в Пертовском
- 12:36 09.11.2019
- Московские школьники заняли второе место в рейтинге ICILS
- 12:35 09.11.2019
- Министр Орешкин считает, что ИИ в России может создать больше рабочих мест
- 12:00 09.11.2019
- Премьер Украины считает, что президент Зеленский - "самостоятельный человек"
- 11:45 09.11.2019
- Женщин в России больше, чем мужчин - Росстат
- 11:20 09.11.2019
- В Крыму скоро начнется строительство новой РЛС "Воронеж"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать