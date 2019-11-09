Россия рассчитывает, что суд в Гааге оставит без удовлетворения все украинские претензии

15:50 Источник: Интерфакс

В Москве надеются, что Международный суд ООН при рассмотрении иска Украины к РФ учтет позицию России.

"Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.

"8 ноября Международный суд ООН в Гааге огласил свое решение по юрисдикционньм возражениям, выдвинутым Россией в деле "Украина против Российской Федерации", которое было инициировано в январе 2017 года Киевом, обвинившем Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (МКЛРД)", - говорится в сообщении МИД РФ.