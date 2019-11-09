Президент России считает, что нужно подумать об этике общения между людьми и ИИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил разработать этические нормы взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Такую идею он озвучил в субботу на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве.

"Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта, это очень важная тема, - подчеркнул глава государства. - Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом". Путин напомнил при этом, что "человек является высшей ценностью".