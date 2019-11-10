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Бывший депутат Меджлиса Ирана станет новым послом в России

12:45 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новым послом Ирана в Москве станет Казем Джалали, который до недавнего времени был депутатом Меджлиса (парламента) страны. Об этом в воскресенье сообщает агентство ИСНА.

За отставку Джалали с должности депутата проголосовали 146 членов парламента. Всего в голосовании принял участие 221 депутат.

Председатель Меджлиса Али Лариджани высоко отозвался о работе Джалали в качестве депутата, а также пожелал ему удачи на посту посла Ирана в России.

Должность посла Ирана в России с 2013 года занимает Мехди Санаи. Его полномочия на посту постоянного представителя Исламской Республики в Москве истекут через несколько месяцев.


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