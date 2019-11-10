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Более 300 человек погибло и 15 тыс. пострадали за месяц беспорядков в Ираке

13:45 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непрекращающиеся в Ираке более месяца и сопровождающиеся насилием и беспорядками акции протеста унесли жизни свыше 300 человек, еще порядка 15 тыс. пострадали. Об этом, как передает телеканал "Аль- Арабия", заявил в воскресенье официальный представитель Высшей комиссии по правам человека страны Али Акрам аль- Баяти.

"С момента начала антиправительственных выступлений в октябре погиб 301 человек и 15 тысяч получили ранения, - сказал он. - Эти цифры включают двух человек, убитых в пятницу в Басре на юге страны. Иракские силы безопасности применяли там слезоточивый газ и летальные боеприпасы, в результате чего также пострадали 100 иракцев".

        

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