"Настоящей визовой войной" США против граждан РФ назвал ситуацию источник в МИД
16:07 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Невыдача американских виз футболистам "Спартака" - это пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов, заявил "Интерфаксу" в воскресенье источник в МИД РФ.
"Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, - недобросовестная конкуренция в тех областях, в которых россияне не допускаются для участия в мероприятиях, проходящих в США", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "США развернули против россиян настоящую визовую войну; страдают все: деятели искусства, культуры, спорта". "Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда мероприятия в разгаре либо прошли", - отметил источник.
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