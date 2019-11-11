Выбросившаяся с детьми из окна женщина перед этим общалась со врачом - СМИ

11:05

РЕН ТВ сообщил подробности трагедии, которая произошла в Москве. Из окна многоэтажного дома на улице Чичерина выпала женщина с двумя детьми.

По предварительным данным, за некоторое время до трагедии она общалась с педиатром. С медиком женщина говорила через дверь и не пустила в квартиру.



Также сообщается, что детей женщина выкинула из окна сама.

