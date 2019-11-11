В РФ построят еще четыре региональные станции системы спутниковой связи "Гонец"
11:20 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Региональные станции спутниковой системы связи "Гонец" появятся в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении на сайте Роскосмоса.
"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") открыло четыре новых региональных филиала в городах Мурманск, Ростов-на-Дону, Норильск и Анадырь. В каждом из них будет размещено по одной региональной станции многофункциональной системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Роскосмосе, после "проведения автономных испытаний и ввода новых станций в эксплуатацию улучшится качество предоставляемых услуг спутниковой связи по передаче данных, в частности сократится время доставки информации до ее потребителей".
Сейчас станции размещены в Москве, Южно-Сахалинске и Железногорске (Красноярский край).
"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами.
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