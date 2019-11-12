Имущество можно изымать у семей и знакомых коррупционеров - КС РФ
09:00 12.11.2019 Источник: Ведомости
Об этом говорится в отказных определениях Конституционного суда по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых, которые опубликованы на сайте суда.
КС РФ пояснил, что подобная конфискация «относится к особым правовым мерам» и направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. Установленный порядок ее применения позволяет обеспечить баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника, приобретшего имущество, так как не лишает такое лицо права представить в суд доказательства законности происхождения средств, на которые приобреталось имущество. Спорные нормы не противоречат Конституции, так как не предполагают принятия произвольных решений об обращении имущества в доход государства. Проверка же законности и обоснованности вынесенных в отношении заявителей судебных решений в полномочия Конституционного суда не входит, разъяснили судьи. Ведомости
НОВОСТИ
- 09:20 12.11.2019
- Зеленский согласился на встречу с Путиным - Назарбаев
- 09:05 12.11.2019
- Вице-премьер Украины заявил о "состоянии войны" с РФ
- 08:40 12.11.2019
- Китай: 51 ребенок и три воспитателя пострадали из-за распыленного в детском саду едкого вещества
- 08:30 12.11.2019
- 95-летний экс-президент США Джимми Картер был госпитализирован
- 08:10 12.11.2019
- По мнению Мадуро государственный переворот в Боливии координировали и финансировали из Белого дома
- 07:50 12.11.2019
- Введение в США пошлин на автомобили из ЕС может быть отложено на полгода - СМИ
- 07:40 12.11.2019
- Глава МИД Мексики сообщил, что страна готова предоставить Моралесу политическое убежище
- 07:30 12.11.2019
- Если нормандский саммит сорвется, то по вине России - посол Франции на Украине
- 22:40 11.11.2019
- США дали Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских" - Помпео
- 22:00 11.11.2019
- Третьяковская галерея установит пеленальные столики в мужских туалетах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать