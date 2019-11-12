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НОВОСТИ

В Чикаго отменены свыше 900 авиарейсов из-за мощного снегопада

10:05 12.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Более 900 авиарейсов отменены в аэропорта Чикаго из-за мощного снегопада, — сообщает телекомпания АВС. В городе уже выпало 12 сантиметров снега. В ближайшее время ожидается резкое похолодание – до минус 20 градусов. 

Циклон движется в сторону Нью-Йорка и Вашингтона.  Эхо Москвы

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