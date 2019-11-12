Трамп запретил делать заявления об инциденте в Керченском проливе - СМИ

10:32

Экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера заявил, что президент Трамп запретил публиковать какие-либо заявления относительно прошлогоднего инцидента в Керченском проливе.

Кристофер Андерсон выступил на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты конгресса. Слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента Трампа.



По его словам, изначально Госдеп подготовил заявление, в котором осуждал Россию за обострение ситуации. Однако почти сразу же сотрудники Белого дома высокого ранга заблокировали публикацию. После этого Андерсону сообщили по телефону о том, что президент накладывает запрет на публикацию любых заявлений по данной теме. ren.tv

