Эрдоган не исключил, что Турция может прекратить переговоры о вступлении в ЕС
12:00 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что переговоры о вступлении его страны в Европейский союз могут "однажды прекратиться". Об этом турецкий лидер заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в США.
"[ЕС] вводит против нас санкции с 1959 года, нас всегда отвлекали обещаниями, что нас примут [в состав ЕС]. Однако обещания так и не были сдержаны. Вы должны знать, что сегодня Турция - это страна, которая сидит с вами за столом переговоров, но этот стол не привязан к нам, [переговоры] однажды могут закончиться", - сказал президент.
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