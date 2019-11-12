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Эрдоган не исключил, что Турция может прекратить переговоры о вступлении в ЕС

12:00 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что переговоры о вступлении его страны в Европейский союз могут "однажды прекратиться". Об этом турецкий лидер заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в США.

"[ЕС] вводит против нас санкции с 1959 года, нас всегда отвлекали обещаниями, что нас примут [в состав ЕС]. Однако обещания так и не были сдержаны. Вы должны знать, что сегодня Турция - это страна, которая сидит с вами за столом переговоров, но этот стол не привязан к нам, [переговоры] однажды могут закончиться", - сказал президент.

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