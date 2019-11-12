Предложение вести паспортный контроль в интернете не поддержали в Кремле

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле не поддержали предложение вести паспортный контроль в интернете. Ранее с такой инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Её глава Рахман Янсуков пояснил ТАСС, что любой желающий воспользоваться виртуальной сетью в России должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего личность. По его словам, тот же принцип должен действовать в местах публичного пользования интернетом.



Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы радиостанции «Говорит Москва», не нарушает ли это прав граждан и не станет ли цензурой, ответил утвердительно.



«Конечно станет, конечно нарушает».



В комитете Госдумы по информационной политике ранее сказали ТАСС, что готовы начать дискуссию по этой теме, но считают необходимым сначала узнать мнение жителей России.

