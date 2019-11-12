Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства Санду
14:12 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, которое было сформировано проевропейским блоком Acum ("Сейчас"). Такое решение принято на заседании законодательного органа во вторник.
"Вотум недоверия был одобрен 63 голосами присутствующих депутатов (из 101 - прим. ТАСС)", - сообщила председатель законодательного органа Зинаида Гречаный.
Отставку, которая была инициирована фракцией Партии социалистов Республики Молдова, поддержали депутаты оппозиционной Демократической партии Молдовы.
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