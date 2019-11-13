Премьера получасового документального фильма о Жаке Шираке прошла в Париже

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская премьера фильма Михаила Гусмана о выдающемся французском политике Жаке Шираке, возглавлявшем Францию с 1995 по 2007 год, состоялась во вторник в Париже. Первыми картину "Формула власти. Жак Ширак. Послесловие" увидели французские деятели культуры и науки, участники Парижского форума мира и франко- российского форума гражданского общества "Трианонский диалог".

Получасовая документальная лента была встречена долгими овациями. "Это фильм о великом французе, выдающемся государственном деятеле и человеке, ушедшем из жизни в конце сентября", - сказал на премьере в Российском духовно- культурном православном центре автор картины.

Первый заместитель генерального директора ТАСС напомнил, что "незадолго до кончины французского политика президент России Владимир Путин на вопрос журналистов о том, кто из его иностранных собеседников произвел на него самое сильное впечатление, назвал Жака Ширака".



