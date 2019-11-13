Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, работающих в сельской местности
09:05 13.11.2019 Источник: РБК
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности.
Согласно документу, женщины, работающие в сельской местности, имеют право на установление 36-часовой рабочей недели, если законодательством им не предусмотрено меньшая продолжительность рабочего времени. При этом их зарплата должна сохраниться на том же уровне, что и при полной рабочей неделе. РБК
Новости
- 10:00 13.11.2019
- В Нидерландах 9-летний вундеркинд получит диплом университета
- 09:32 13.11.2019
- В ФСБ подвергли критике законопроект о создании цифровых профилей граждан - СМИ
- 09:20 13.11.2019
- На Украине заявили о невыполнении предвыборных обещаний Зеленского
- 09:00 13.11.2019
- Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на $100 млрд - WP
- 08:50 13.11.2019
- В Москве ожидается до 4-6 градусов тепла и облачность - Гидрометцентр
- 08:30 13.11.2019
- Хиллари Клинтон не исключает своего участия в выборах 2020, но пока не планирует
- 08:10 13.11.2019
- Обязанности и. о. президента Боливии взял на себя сенатор Жанин Аньес
- 08:00 13.11.2019
- Мексиканская оппозиция выступила против предоставления убежища Эво Моралесу
- 07:50 13.11.2019
- Премьера получасового документального фильма о Жаке Шираке прошла в Париже
- 07:40 13.11.2019
- РФ и КНР являются для США двумя наиболее серьезными угрозами - Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать