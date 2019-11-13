Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, работающих в сельской местности

09:05 Источник: РБК

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности.

Согласно документу, женщины, работающие в сельской местности, имеют право на установление 36-часовой рабочей недели, если законодательством им не предусмотрено меньшая продолжительность рабочего времени. При этом их зарплата должна сохраниться на том же уровне, что и при полной рабочей неделе. РБК