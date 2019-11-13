Увеличение штрафов за хулиганство поддержали в Госдуме

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме поддержали увеличение штрафов за хулиганство. Правительство разработало поправки в КоАП, которые предполагают увеличение денежного наказания за некоторые проступки в несколько раз.

Первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в интервью радиостанции «Говорит Москва» одобрил эти изменения. По его мнению, на улицах российских городов появилось много правонарушителей.



«Если поступят такие поправки в Думу, то я поддержу этот законопроект правительства, потому что в последнее время случаи хулиганства участились. Штрафы не очень большие, поэтому хулиганы чувствуют себя вольготно. Естественно, увеличение штрафа, прежде всего, административного, давно уже назрело, поэтому я думаю, что в плане борьбы с хулиганством, наведения порядка на наших улицах, это вполне закономерное решение».



Депутат также отметил, что помимо ужесточения наказания необходимы комплексные меры борьбы с хулиганами.



«Никогда простое увеличение проблемы не решало, но без этого другие меры не будут работать. Естественно, нужна профилактика, работа с подростками, с молодёжью. Необходимы изменения в социальной политике, чтобы у людей было больше доходов, и они могли свой досуг занимать более продуктивными вещами, чем просто шляться по улице и выпивать. Повышение штрафа — один из необходимых элементов борьбы с хулиганством».



Согласно поправкам, штраф за мелкое хулиганство может вырасти с 500 до 3—5 тысяч рублей, а за оскорбление других граждан — до 5 тысяч рублей. В такую же сумму может обойтись выгул собак опасной породы без намордника и поводка в общественном месте. Также планируется расширить перечень преступлений.

