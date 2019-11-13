Комиссия по этике ВШЭ принесла извинения Гасану Гусейнову

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Высшая школа экономики принесла извинения профессору Гусейнову. Глава комиссии по академической этике Наталия Ерпылёва признала, что преподавателя не уведомили о решении, вынесенном после скандала с публикацией о русском языке.

«Мы приносим извинения профессору Гасану Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию», — приводятся слова Ерпылёвой на сайте вуза.



Ранее комиссия по академической этике рекомендовала преподавателю принести извинения за слова об «убогом клоачном русском языке, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Гусейнов просить прощения отказался, пояснив, что имел в виду не язык, а людей, которые его портят. Говорит Москва

