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Комиссия по этике ВШЭ принесла извинения Гасану Гусейнову

16:00 13.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Высшая школа экономики принесла извинения профессору Гусейнову. Глава комиссии по академической этике Наталия Ерпылёва признала, что преподавателя не уведомили о решении, вынесенном после скандала с публикацией о русском языке.

«Мы приносим извинения профессору Гасану Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию», — приводятся слова Ерпылёвой на сайте вуза.

Ранее комиссия по академической этике рекомендовала преподавателю принести извинения за слова об «убогом клоачном русском языке, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Гусейнов просить прощения отказался, пояснив, что имел в виду не язык, а людей, которые его портят.  Говорит Москва

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