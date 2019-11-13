Священники потребовали от папы Франциска покаяния за поклонение языческой богине

17:18 Источник: Интерфакс

В интернете появилась петиция против "кощунственных и суеверных действий" папы Франциска, допущенных им на октябрьском заседании Синода римско-католической церкви по проблемам Амазонии, подписи под ней поставили свыше 100 представителей католического духовенства и светских ученых.

Авторы петиции призывают понтифика "публично и однозначно покаяться в этих грехах и всех публичных преступлениях, совершенных им против Бога и истинной религии".



Папе "инкриминируют" присутствие на акте поклонения языческой богине Пачамаме (церемония проводилась в Ватиканских садах, "оскверняя тем самым окрестности могил мучеников и церковь апостола Петра").



Кроме того, как говорится в петиции, папа Франциск принял участие в акте идолопоклонства, благословив идола. Изображение Пачамамы разместили перед главным алтарем собора Святого Петра, а затем процессией перенесли в зал Синода, причем понтифик, произнеся молитвы, присоединился к процессии. Когда деревянные статуэтки идола были вынесены возмущенными католиками из церкви Святой Марии и брошены в Тибр, папа извинился за это, и в церкви установили другой деревянный образ Пачамамы. Наконец, во время заключительной мессы Синода он принял чашу, использованную в идолопоклоннической церемонии, и поставил ее на алтарь.



Статуэтки были подарены прихожанкой папе Франциску во время церемонии высадки деревьев накануне Синода по проблемам Амазонии. По мнению женщины, это были статуи Девы Марии, однако фотоагентство, разместившее снимки подарка в интернете, пометило их как изображения богини Пачамамы - южноамериканского языческого идола.

