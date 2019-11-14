Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
09:05 14.11.2019 Источник: RNS
Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил США в организации протестов и беспорядков, которые привели к его отставке. Об этом он заявил в своем Twitter.
«Переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США», — говорится в сообщении.
Ранее Бразилия и США признали второго вице-спикера Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес и.о. президента Боливии.
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