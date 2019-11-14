Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

09:05 Источник: RNS

Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил США в организации протестов и беспорядков, которые привели к его отставке. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США», — говорится в сообщении.



Ранее Бразилия и США признали второго вице-спикера Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес и.о. президента Боливии.

