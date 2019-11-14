Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в Сенате резолюции о признании геноцида армян
09:32 14.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Как заявил Грэм, сенаторам не следует «приукрашивать или пытаться переписать историю». Он также выразил надежду, что Турция и Армения сами «решат эту проблему вместе». Две недели назад палата представителей приняла резолюцию о признании массовых убийств армян в Османской империи в 1915—1923 годах геноцидом. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:20 14.11.2019
- Истребители F-35 часто выходят из строя - Bloomberg
- 10:05 14.11.2019
- В результате двух ДТП в Забайкалье погибли одиннадцать человек
- 10:00 14.11.2019
- Более половины россиян готовы пройти переобучение - исследование
- 09:20 14.11.2019
- Посольство РФ в Великобритании попросило Лондон объяснить слова начальника штаба обороны
- 09:05 14.11.2019
- Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
- 09:00 14.11.2019
- Экономику страны удалось сдержать от сползания в рецессию - Путин
- 08:50 14.11.2019
- К северу от Пекина прошли успешные испытания аппарата для посадки на Марса
- 08:30 14.11.2019
- Представители Израиля и "Исламский джихад" договорились о перемирии в секторе Газа
- 08:10 14.11.2019
- Из-за стрельбы в колледже Благовещенска мэр собирает экстренную комиссию по мерам безопасности
- 08:00 14.11.2019
- Около месячной нормы осадков выпало в Хабаровском крае из-за циклона из Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать