Лицам с неснятой судимостью за тяжкие преступления могут запретить управлять общественным транспортом
12:20 14.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Людям с неснятой судимостью за тяжкие преступления могут запретить управлять такси и общественным транспортом. Соответствующий законопроект разработал Минтранс. На тех, кто получил условный срок по статьям об убийстве или изнасиловании, эти ограничения предлагается не распространять. Авторы инициативы считают, что претенденты на соответствующую работу, должны предоставлять нанимателю справки о наличии или отсутствии судимости. Эхо Москвы
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