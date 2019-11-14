КС РФ допустил периодическое использование жилых помещений религиозными организациями

14:32 Источник: Интерфакс

Конституционный суд РФ допустил предоставление земельного участка и размещенного на нем жилого помещения для проведения периодических богослужений, если оно не приобретает характеристики культового или служебного и сохраняет жилые функции.

Дело рассматривалось по жалобе жительницы Ростовской области Ольги Гламоздиновой, которая является прихожанкой Церкви христиан адвентистов седьмого дня в поселке Веселый. Она владеет на правах собственности жилым домом и земельным участком в 13 соток для ведения личного подсобного хозяйства.



В январе 2017 года женщина предоставила по договору безвозмездного пользования имуществом адвентистам свой дом для проведения богослужений, обрядов и церемоний на 4 часа в неделю. Кроме того, отмечается в материалах дела, она дала согласие на внесение в ЕГРЮЛ адреса этого дома в качестве юридического адреса религиозной организации.



В сентябре 2017 года райотдел управления Росреестра по Ростовской области привлек Гламоздинову к административной ответственности и оштрафовал на 10 тыс. рублей за нецелевое использование земельного участка. Суды законность этого решения подтвердили.



Гламоздинова обратилась в КС. Дело заявительницы было рассмотрено 8 октября. В четверг суд огласил постановление.

Как сообщает пресс-служба суда, КС отметил, что принципы земельного законодательства позволяют сделать вывод, что при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства должны соблюдаться требования, обусловленные целевым назначением предоставленного земельного участка.



"Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства предполагает в числе прочего размещение жилого дома, в котором могут беспрепятственно совершаться богослужения, религиозные обряды и церемонии, что согласуется с предназначением жилья, призванного удовлетворять не только материальные потребности граждан, но и их духовные интересы, в том числе духовные нужды верующих. При этом права и законные интересы других лиц, правила пользования жилыми помещениями должны соблюдаться верующими неукоснительно", - говорится в сообщении.

