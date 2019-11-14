СК задержал охранника амурского колледжа, где студент устроил стрельбу
15:32 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи задержали сотрудника ЧОП "Сириус-А", охранявшего колледж в Благовещенске, где студент устроил стрельбу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации "Сириус-А", который осуществлял охрану учебного корпуса", - сказала представитель СК.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). "По версии следствия, сотрудник организации, осуществляющий охрану помещений Амурского колледжа строительства и жилищно- коммунального хозяйства, допустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу", - сообщила Петренко.
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