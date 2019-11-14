Мультсериал "Ну, погоди!" может вскоре пополниться новыми эпизодами

21:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщила журналистам в четверг председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!", - заявила Слащева. - По нашему плану - 26 новых серий".

Первую серию можно будет увидеть в начале лета 2020 года, добавила глава киностудии.