Мультсериал "Ну, погоди!" может вскоре пополниться новыми эпизодами
21:32 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщила журналистам в четверг председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!", - заявила Слащева. - По нашему плану - 26 новых серий".
Первую серию можно будет увидеть в начале лета 2020 года, добавила глава киностудии.
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