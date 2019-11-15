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НОВОСТИ

Российского посла в Чехии вызвали для объяснений в МИД страны

11:00 15.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызывали для объяснений в МИД Чехии. Это связано с признанием нежелательной в России чешской гуманитарной организации «Человек в беде». Замглавы внешнеполитического ведомства Мартин Повейсил выразил обеспокоенность этим шагом со стороны России.

В Праге отметили, что «Человек в беде» занимается правозащитной, и образовательной деятельностью более чем в 50 странах.  Эхо Москвы

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