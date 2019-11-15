Российского посла в Чехии вызвали для объяснений в МИД страны
11:00 15.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызывали для объяснений в МИД Чехии. Это связано с признанием нежелательной в России чешской гуманитарной организации «Человек в беде». Замглавы внешнеполитического ведомства Мартин Повейсил выразил обеспокоенность этим шагом со стороны России.
В Праге отметили, что «Человек в беде» занимается правозащитной, и образовательной деятельностью более чем в 50 странах. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:05 15.11.2019
- Россию покинули двое фигурантов дела ФИАНа
- 12:00 15.11.2019
- Польша может наложить вето на бюджет ЕС, если сокращение расходов будет чрезмерным
- 11:32 15.11.2019
- Водка с ароматическими добавками может попасть под запрет
- 11:20 15.11.2019
- Лидер британских лейбористов пообещал сделать интернет бесплатным, если победит на выборах
- 11:05 15.11.2019
- Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота - командующий ВМС Украины
- 10:32 15.11.2019
- Водительское удостоверение Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
- 10:20 15.11.2019
- Москва и Пекин поставили перед собой задачу увеличить товарооборот до $200 млрд - Путин
- 10:05 15.11.2019
- Под контроль России перешла оставленная американцами военная база в Сирии
- 10:00 15.11.2019
- Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
- 09:32 15.11.2019
- Армия Израиля возобновила авиаудары по сектору Газа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать