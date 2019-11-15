Власти Венеции оценили ущерб от наводнения
16:00 15.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Венеции оценили ущерб от наводнения в миллиард евро. Речь идёт о том, что происходило в городе позавчера, сказал на встрече с президентом области Венето мэр Луиджи Бруньяно.
По его словам, в базилике Святого Марка вода находилась на метровом уровне, также повреждены дома и магазины. Градоначальник призвал жителей и туристов избегать передвижения по Венеции.
Ранее власти города предупредили о новом подъёме уровня воды. Сегодня она может достичь отметки в 160 сантиметров. Департамент гражданской защиты Италии объявил последний, красный уровень погодной опасности в области Венето.
Накануне в Венеции ввели режим ЧП в связи с наводнением. Говорит Москва
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