16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Венеции оценили ущерб от наводнения в миллиард евро. Речь идёт о том, что происходило в городе позавчера, сказал на встрече с президентом области Венето мэр Луиджи Бруньяно.

По его словам, в базилике Святого Марка вода находилась на метровом уровне, также повреждены дома и магазины. Градоначальник призвал жителей и туристов избегать передвижения по Венеции.



Ранее власти города предупредили о новом подъёме уровня воды. Сегодня она может достичь отметки в 160 сантиметров. Департамент гражданской защиты Италии объявил последний, красный уровень погодной опасности в области Венето.



Накануне в Венеции ввели режим ЧП в связи с наводнением. Говорит Москва

