Простестующие, устроившие беспорядки в Париже, получат жесткий ответ от полиции - перфект

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция жестко ответит на беспорядки, которыми сопровождается акция протеста движения "желтых жилетов" в районе площади Италии в Париже. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил префект Парижа Дидье Лаллеман.

"Те, кто прячут свои лица и бросают камни в полицейских, будут арестованы, - отметил он. - Наш ответ будет жестким". "Я призываю тех, кто находится на площади и не имеет дурных намерений, покинуть ее как можно быстрее", - добавил он, сообщив, что сделать это можно по бульвару Италии, остальные подходы и выходы заблокированы полицией.

Префект также сообщил новые данные о задержаниях в столице. По его словам, к 15:00 (17:00 мск) полиция задержала 61 человека. Более 70 были оштрафованы.

"Также я хочу сказать, что, за исключением этого места, в остальных частях Парижа все спокойно", - заключил Лаллеман, пообещав, что в воскресенье будут действовать аналогичные меры безопасности.

Столкновения манифестантов и полиции в настоящий момент продолжаются на площади Италии в 13-м округе Парижа. Вандалы, которые присутствуют в рядах "желтых жилетов", бросают в стражей порядка камни, бутылки и другие предметы. Полиция отвечает слезоточивым газом и водометами.