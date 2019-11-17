Власти Украины говорят , что скоро вернут арестованные у берегов Крыма военные корабли
09:05 17.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс возвращения кораблей, задержанных Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, находится на завершающем этапе. Об этом газете "Новое время" в субботу сообщил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - цитирует издание слова Ермака.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Россия намерена вернуть Украине задержанные во время инцидента в Керченском проливе корабли до саммита в нормандском формате.
НОВОСТИ
- 09:15 17.11.2019
- Сеул и Вашингтон решили отложить проведение совместных военных маневров
- 09:00 17.11.2019
- Военные Боливии теперь не несут ответственность за применение силы во время беспорядков
- 20:40 16.11.2019
- Прага: Несколько сотен тысяч человек вышли на митинг с требованием отставки премьера
- 20:10 16.11.2019
- Испытания баллистической ракеты способной нести ядерную боеголовку прошли в Индии
- 19:30 16.11.2019
- Простестующие, устроившие беспорядки в Париже, получат жесткий ответ от полиции - перфект
- 18:40 16.11.2019
- Задержание главы Укрэксимбанка в рамках расследования подтвердила СБУ
- 18:10 16.11.2019
- Индия: Из-за столкновения со стаей птиц разбился МиГ-29К
- 17:40 16.11.2019
- Коллекционер из Франции запустил для европейцев блог "Российская культура"
- 17:10 16.11.2019
- В Рязанской области вблизи жилого дома упал военный беспилотник "Орион"
- 16:40 16.11.2019
- За создание "ведомства психологической защиты населения" выступил министр обороны Швеции - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать