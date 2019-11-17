Власти Украины говорят , что скоро вернут арестованные у берегов Крыма военные корабли

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс возвращения кораблей, задержанных Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, находится на завершающем этапе. Об этом газете "Новое время" в субботу сообщил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - цитирует издание слова Ермака.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Россия намерена вернуть Украине задержанные во время инцидента в Керченском проливе корабли до саммита в нормандском формате.