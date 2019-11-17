Лукашенко не подпишет интеграционные документы с Россией, если они будут угрожать суверенитету

12:30 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.