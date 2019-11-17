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Стало известно место передачи трех военных кораблей Украине

17:45 17.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача украинских военных кораблей, задержанных в прошлом году в Керченском проливе, состоится 18 ноября около полудня в нейтральных водах Черного моря в районе крымского мыса Такиль. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в силовых структурах Южного федерального округа.

"Ожидается, что передача состоится в нейтральных водах у мыса Такиль около полудня понедельника", - сказал собеседник агентства.

О том, что передача намечена на понедельник, ранее сообщали в погрануправлении ФСБ России по Республике Крым. В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.

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