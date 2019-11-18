Программа субсидий для рейсов в ДФО будет расширена
16:12 18.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
С 2020 года будет расширена программа субсидий для рейсов в ДФО. Речь идёт об увеличении количества субсидируемых маршрутов до 176 с текущих 152.
Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Субсидии для авиаперевозчиков увеличатся в среднем на 30%.
В апреле правительство выделило 2,5 млрд рублей из резервного фонда на поддержку авиаперевозок на Дальний Восток. Говорит Москва
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