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НОВОСТИ

Программа субсидий для рейсов в ДФО будет расширена

16:12 18.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

С 2020 года будет расширена программа субсидий для рейсов в ДФО. Речь идёт об увеличении количества субсидируемых маршрутов до 176 с текущих 152.

Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Субсидии для авиаперевозчиков увеличатся в среднем на 30%.

В апреле правительство выделило 2,5 млрд рублей из резервного фонда на поддержку авиаперевозок на Дальний Восток.  Говорит Москва

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