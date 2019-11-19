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НОВОСТИ

Украину не устроило предложение "Газпрома" по транзиту топлива

07:00 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения российской компании "Газпром" о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через Украину в Киеве считают неприемлемыми. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"То предложение, которое сейчас получено (от "Газпрома" - прим. ТАСС), оно является неприемлемым для Украины, учитывая то, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год", - заявил министр в эфире украинского телеканала ICTV.

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