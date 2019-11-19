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Продавцы авиабилетов говорят о росте цен на перелеты в новогодние праздники

08:55 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на авиабилеты туда - обратно на новогодние праздники для россиян в зависимости от направления выросли от 3% до 20% по сравнению с предыдущим годом, при этом по некоторым городам наблюдается небольшое снижение цен. Об этом сообщили ТАСС представители крупнейших билетных агрегаторов.

"Что касается стоимости авиабилетов на новогодние праздники, то средние цены на перелеты внутри страны по некоторым направлениям возросли на 20%, авиабилеты в Италию подорожали в этот период на 10%, а в Таиланд - сохранились на уровне прошлого года", - сказали в пресс-службе сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Больше всего из популярных зарубежных направлений, по данным Skyscanner, подорожали билеты в Милан - на 27%, при этом на 8% снизилась стоимость перелета туда - обратно в Прагу. В целом же по большинству популярных зарубежных направлений колебание цен в этом году оказалось небольшим, отмечает сервис. Если же брать популярные российские направления, то стоимость перелета в Москву на новогодние праздники в среднем увеличилась на 10%, в Екатеринбург - на 19%, а в Краснодар, напротив, снизилась на 9%, сообщили в Skyscanner.

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