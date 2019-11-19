В Палестине прокомментировали признание США израильских поселений на Западном берегу Иордана
09:05 19.11.2019 Источник: Газета.Ru
Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о признании израильских поселений на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает агентство Maan.
Он осудил позицию американских властей в данном вопросе, назвав заявление «незаконным». По мнению Ариката, такие слова «бросают вызов» международному праву.
Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины также оценил высказывание Помпео как «попытку подорвать основы международного права», а также превратить их в «законы джунглей».
Кроме того, он добавил, что такими заявлениями США «лишили себя роли ответственного международного игрока и посредника в урегулировании международных кризисов». Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 19.11.2019
- Женщины-предприниматели в РФ начали чаще получать дополнительное образование - опрос
- 10:20 19.11.2019
- Польские СМИ рассказали о сценариях войны США и России
- 10:05 19.11.2019
- Правительство предложило почти в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского - СМИ
- 10:00 19.11.2019
- РУСАЛ принимает заявки на конкурс развития городских пространств с общим фондом 500 миллионов рублей
- 09:32 19.11.2019
- Впервые за 19 лет астронавты США не попали в экипажи кораблей "Союз"
- 09:20 19.11.2019
- Анкара может возобновить военную операцию в Сирии - Чавушоглу
- 09:00 19.11.2019
- В РФ ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория
- 08:55 19.11.2019
- Продавцы авиабилетов говорят о росте цен на перелеты в новогодние праздники
- 08:45 19.11.2019
- В письме Деду Морозу девочка попросила помочь вернуть воду в российские реки
- 08:30 19.11.2019
- Протестующие в Тбилиси не собираются сдаваться и снова ставят палатки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать