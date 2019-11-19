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В Палестине прокомментировали признание США израильских поселений на Западном берегу Иордана

09:05 19.11.2019 Источник: Газета.Ru

Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о признании израильских поселений на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает агентство Maan.

Он осудил позицию американских властей в данном вопросе, назвав заявление «незаконным». По мнению Ариката, такие слова «бросают вызов» международному праву.

Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины также оценил высказывание Помпео как «попытку подорвать основы международного права», а также превратить их в «законы джунглей».

Кроме того, он добавил, что такими заявлениями США «лишили себя роли ответственного международного игрока и посредника в урегулировании международных кризисов».  Газета.Ru

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