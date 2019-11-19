В Палестине прокомментировали признание США израильских поселений на Западном берегу Иордана

09:05 Источник: Газета.Ru

Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о признании израильских поселений на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает агентство Maan.

Он осудил позицию американских властей в данном вопросе, назвав заявление «незаконным». По мнению Ариката, такие слова «бросают вызов» международному праву.



Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины также оценил высказывание Помпео как «попытку подорвать основы международного права», а также превратить их в «законы джунглей».



Кроме того, он добавил, что такими заявлениями США «лишили себя роли ответственного международного игрока и посредника в урегулировании международных кризисов». Газета.Ru

