На жительницу Набережных Челнов, пустившую сына за руль машины, возбуждено уголовное дело
16:12 19.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Татарстане завели уголовное дело на мать, пустившую сына за руль машины. Автомобиль жительницы Набережных Челнов ехал со скоростью 130 км/час.
Следственный комитет будет вести расследование по статье об оставлении в опасности. В ближайшее время планируется допрос подозреваемой.
До этого МВД по Татарстану уже оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тысяч рублей.
Видео под названием «Счастливый сынок» опубликовала жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева. За рулём машины находился шестилетний мальчик. Говорит Москва
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