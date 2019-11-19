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На жительницу Набережных Челнов, пустившую сына за руль машины, возбуждено уголовное дело

16:12 19.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Татарстане завели уголовное дело на мать, пустившую сына за руль машины. Автомобиль жительницы Набережных Челнов ехал со скоростью 130 км/час.

Следственный комитет будет вести расследование по статье об оставлении в опасности. В ближайшее время планируется допрос подозреваемой.

До этого МВД по Татарстану уже оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тысяч рублей.

Видео под названием «Счастливый сынок» опубликовала жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева. За рулём машины находился шестилетний мальчик.  Говорит Москва

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